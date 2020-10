Napoli, i calciatori in isolamento non potranno rispondere alle chiamate delle Nazionali

Per il gruppo è scattato l’isolamento fiduciario. L’Asl ha bloccato la partenza della squadra per Torino. Nessuno degli azzurri potrà muoversi. E c’è subito da risolvere il problema Milik, che è già partito

L’Asl Napoli 1 ha bloccato la trasferta del Napoli a Torino per motivi di salute pubblica. Troppo alto il rischio che anche tra gli azzurri si replichi un cluster come quello di Genova, meglio evitare la partenza. Il gruppo è in isolamento fiduciario. L’Asl non ha autorizzato, né avrebbe potuto farlo, il viaggio di un gruppo di persone potenzialmente contagiose.

Ciò implica anche che i calciatori del Napoli non potranno neanche rispondere alle convocazioni delle Nazionali. Non possono viaggiare. E c’è subito da risolvere il problema Milik. Il polacco è già partito per congiungersi alla sua Nazionale. Ma se i giocatori del Napoli non possono allontanarsi dalla regione, il discorso vale per Torino come per tutte le altre città e Paesi.