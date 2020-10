Marchisio: «Servivano decisioni prima, il Napoli aveva giocato col focolaio più grande della Serie A»

L’ex juventino ospite di Gramellini a Raitre: «Servivano decisioni più importanti e serie molto prima di domenica scorsa, il Genoa ha avuto 22 positivi»

Claudio Marchisio non si è tirato indietro né ha cambiato idea. Non si è fermato dopo gli insulti con cui gli juventini lo hanno travolto in settimana per commentare il suo tweet di commento a Juventus-Napoli.

Stasera è stato ospite di Gramellini a Rai3 alla trasmissione “Le parole della settimana”:

Servivano decisioni più importanti e serie molto prima di domenica scorsa, dal momento che il Napoli aveva giocato col focolaio più grande della Serie A. Se non si fosse trattato di una partita dal seguito mediatico così importante, probabilmente non ci saremmo neanche posti le dovute riflessioni sul tema.

Dove per tema si intende se le precauzioni adottate fossero all’altezza della situazione.

#leparole Parole di @ClaMarchisio8 : ” #JuveNapoli era un problema perchè il #Napoli aveva giocato appena pochi giorni prima col focolaio del #Genoa, la salute degli atleti non è protetta ”, non tifo #Juve, ma parole così sagge mi piacciono, #Marchisio da @MaxGramel #gramellini — Nick Celentano (@NickCelentano) October 10, 2020

“Lo spogliatoio diventa una famiglia conosci persone da paesi e religioni diverse si instaura rapporto di fiducia tornassi indietro avrei voluto prender io posizione e difender i diretti interessati “#Marchisio #razzismo @LeParoleRai3 — Paolo Fornasari 🇪🇺🇮🇹 (@paoloangeloRF) October 10, 2020