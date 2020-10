Marchisio fa un tweet su Juve-Napoli e gli juventini lo travolgono: “Da erede di Del Piero a erede di Varriale”

L’ex Juve scrive: “Ci fa capire che in Italia non tutto sta funzionando”. Rompe il pensiero unico del fronte bianconero che non la prende bene

Povero Marchisio. In tanti anni, non ha ancora capito che gli juventini sono i Testimoni di Geova del calcio (senza offesa per i Testimoni di Geova). Il riferimento è alla loro visione monodirezionale, da integralisti, che non ammette dubbi né riflessioni. La Juventus ha sempre ragione. Che ci sia una pandemia, un esame per ottenere la cittadinanza italiana, un rapporto ambiguo con ultras infiltrati dalla ‘ndrangheta e potremmo continuare per ventimila battute.

Che cosa fa il povero Marchisio. Osa scrivere il seguente tweet:

Vi soffermate su #JuventusNapoli ma quello che è successo fa capire una volta di più, grazie al calcio che fa notizia, che tutto non sta funzionando. Quanti problemi di questo genere possiamo vederlo nel nostro paese in ogni settore???

Apriti cielo.

Vi soffermate su #JuventusNapoli ma quello che è successo fa capire una volta di più, grazie al calcio che fa notizia, che tutto non sta funzionando. Quanti problemi di questo genere possiamo vederlo nel nostro paese in ogni settore??? — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) October 5, 2020

parlare di calcio per poi deviare sul paese è un po un controsenso. Se si parla di calcio basterebbe dire che il Napoli non ha rispettato il protocollo per un giocatore positivo al COVID. Il resto è fuffa. Che l’Italia sia piena di problemi lo sappiamo benissimo. — il Vice (@vice1897) October 6, 2020

Claudio stai dicendo un mare di puttanate! — Vink90🇮🇹 (@Vink901) October 6, 2020

Deluso…. Molto deluso… In poche settimane ti hanno già influenzato in Rai… — Cosimo marinelli (@Cosimomarinell2) October 6, 2020

Ma da un bel po’ di tempo che le dice, ormai è meglio che continui a fare il modello per qualche sartoria… — massimofr (@massimofr) October 6, 2020

Ma che discorso é? Una parte si attiene perfettamente, un’altra fa come gli pare che tanto pure il servizio pubblico tv gli dà ragione. Era il momento di fare distinzioni sulla base dei fatti, non da tifosi o altro…a meno che uno non faccia il politico. Sarà per la prossima😔 — Ricky (@rickybization) October 6, 2020

Caro Claudio, se volevi attirarti le simpatie del mondo antijuventino ci sei riuscito……noi ti vogliamo sempre bene. — Elena Paola Dossena🐊🎾🤍🖤🤍🖤 (@ElenikPaola) October 6, 2020

Claudio…mi dispiace ma qui chi ha sbagliato è stato il napoli non rispettando il protocollo…punto e basta…poi se vogliamo fare gli struzzi nascondendo la testa sotto la sabbia fate pure…noi gente pensante non lo faremo mai — Francesco Martino (@Francesmart) October 6, 2020

Lo so che devi lavorare in Rai, ma stava funzionando tutto fino a quando i pulcinella hanno fatto di testa loro. — GL (@GiuLovins) October 6, 2020

Opinionista Rai, work in progress…aggiungilo alla bio di Twitter — Qwerty (@_cazzimiei_) October 6, 2020

Da erede di Del Piero ad erede di Varriale.

Che bella fine “principino” #Marchisio 👏👏👏 — PaoloPolimeno11 🇮🇹 (@PaoloPolimeno11) October 6, 2020

Ehi di cosa parli???? I problemi sono une cosa, l’atteggiamento Napoli un’altra… parli cosi, forse perché ora lavori in rai???? — oliva elisabeth (@lizouxoliva) October 6, 2020

Lavorare in Rai non ti fa bene, stavolta le tue dichiarazioni non mi sono piaciute per niente. — Emmea60 (@juve6091) October 6, 2020

Claudio esistono protocolli anche per aziende e privati che sono sottoposti a sanzioni se non li rispettano. Nella prossima giornata di campionato ci saranno sicuramente positivi, se si rinvia juve napoli le successive partite non si potranno giocare. chi sbaglia deve pagare — lucianik (@lucianik1) October 5, 2020

Secondo me l aria di mamma Rai gli ha fatto male !! — Il Fòxss Jj (@FabioTC1210) October 6, 2020

Claudio, hai ragione, non sta funzionando tutto. E’ innegabile. Però sul calcio le regole erano chiare, concordate e sottoscritte da tutti. Se qualcuno non era d’accordo poteva dirlo invece di cercare sotterfugi a vantaggio esclusivamente personale. — Alessandro Botton (@alebot75) October 6, 2020