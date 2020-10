L’argentino, tecnico del Gimnasia, potrebbe non essere in panchina per la gara di coppa di lega: lo riferisce Olé

Diego Armando Maradona è in isolamento preventivo, dopo che uno dei suoi assistenti ha manifestato i sintomi del coronavirus.

A riportare la notizia è Olé, che riferisce anche che la presenza di Maradona in panchina col Gimnasia, per la prossima sfida di coppa di lega di venerdì prossimo, è in dubbio. Venerdì, peraltro, compirà 60 anni.