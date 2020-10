Mancini: “La bolla è impossibile da fare per 10 mesi di campionato”

Il ct della Nazionale a Rai Sport: “In NBA si è fatta per la parte finale di stagione, le nazionali potrebbero farlo per qualche giorno, ma in campionato non è applicabile”

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport sulla possibilità di proporre una bolla per i club.

La bolla è un’ottima soluzione ma penso che si possa fare anche in un altro modo. È un metodo applicabile in Nazionale perché siamo stati insieme 10-11 giorni, ma in campionato che dura molti mesi mi sembra molto difficile. Si parla di NBA ma in quel caso comunque si è agito così per la parte finale della stagione: una cosa del genere per 10 mesi è impossibile.