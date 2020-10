Liverani: “Partita di cuore e sacrificio. Il tampone può cambiare le carte in tavola anche all’ultimo”

Su Gervinho, uomo partita:

“Il tampone è una cosa che ti può cambiare le carte in tavola anche all’ultimo, come successo ancora una volta prima di questa partita. I ragazzi stanno facendo qualcosa di eccezionale, e miglioreremo quando avremo continuità sotto questo punto di vista. Abbiamo difeso il giusto, anche se non nascondo che con Lukaku sarebbe stata più dura. Gervinho? Sono giovane come allenatore, ma so quali sono le dinamiche di questo sport. Ho chiesto alla società una squadra compatta e doppia nei ruoli. Se fosse andato via lui, sarebbe dovuto arrivare qualcuno, ma ho sempre preferito tenere lui. Ha grandi qualità e dobbiamo saperlo accendere noi”.