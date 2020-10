Libero: la Figc potrebbe aprire un’indagine sulla Juventus per i calciatori fuggiti dalla bolla

Scrive oggi Libero che

Secondo il quotidiano, però, i calciatori hanno usufruito del corridoio Fifa che, in caso di convocazioni della Nazionale, sposta la responsabilità alle federazioni.

Il punto però, è che Dybala Cuadrado, Danilo, Bentancur, Ronaldo (partito col jet privato; mentre Demiral e Buffon si sono spostati a casa propria) hanno fatto le valigie in base al “corridoio Fifa” concesso ai convocati i quali, per quanto riguarda le norme di isolamento, passano in carico alle rispettive Federazioni. La stessa modalità che ieri ha permesso a Bonucci e Chiellini (tampone negativo) di raggiungere l’Italia a Coverciano, mentre la Juve comunicava la fine dell’isolamento al J-Hotel del gruppo squadra.