Libero: Juve-Napoli andava rinviata, ma il buonsenso non si gioca in Serie A

Libero scrive oggi a proposito della sentenza arrivata ieri su Juve-Napoli spiegando che “applica un regolamento decisamente senza senso”.

Il Napoli ha “barato”? Paghi di suo con una bella squalifica da 10 punti, ma rigiochi la partita. In questo modo determina uno svantaggio alle – incolpevoli – avversarie dei bianconeri,ma anche alla Juve stessa che, dovesse vincere lo scudetto per 1 o 2 punti, verrebbe additata come la squadra che ha vinto “lo scudetto di tampone”.

Tutto questo però poteva essere evitato con un rinvio che doveva arrivare d’autorità e impedire questa battaglia

No, il regolamento è sbagliato e ci porta ad una ulteriore valutazione: se i capoccioni del calcio nostrano, visto il caso eccezionale (i positivi in casa-Genoa) avessero deciso di andare oltre il protocollo e rinviato Juve-Napoli, ora staremmo parlando d’altro. Ma quello si chiama buonsenso e non gioca in Serie A.