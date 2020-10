Letizia: “Sogno di festeggiare lo scudetto del Napoli e la salvezza del Benevento”

Gaetano Letizia, difensore napoletano del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC.

Affronteremo una grande squadra come il Napoli e bisognerà fare attenzione in difesa perché non vogliamo concedere tanto come è successo con Inter e Roma. Dobbiamo migliorare in fase difensiva. Abbiamo tutte le carte in regola per salvarci, spero di festeggiare lo scudetto del Napoli e la nostra salvezza.

Ora temiamo che gli azzurri possano scaricare su di noi la rabbia della battuta d’arresto di domenica. Mi ha impressionato molto Osimhen, è rapido e gioca spensierato, dando un grande aiuto in fase di non possesso.

Inzaghi ci sta dando molta carica, saprà indicarci la strada per affrontare il Napoli e conquistare la salvezza. Rispetto alla prima stagione in A, siamo partiti bene da subito, abbiamo fatto un mercato importante. Il Benevento è come una famiglia. Inzaghi è molto attento all’alimentazione: non mi parla da tre giorni perché mi ha visto mangiare una crostata al bar.

Maggio è un uomo vero, la sua presenza è fondamentale. Anche Roberto Insigne sente molto la sfida col Napoli, è rimasto male di non esser stato confermato. Sono convinto che potrà dimostrare che si sono sbagliati su di lui. Io sogno la convocazione in Nazionale.