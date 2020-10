Lazio, Immobile si allena con la squadra. Nuova ispezione della Procura Figc a Formello

Sul CorSport. All’allenamento di questa mattina erano presenti, oltre all’attaccante, anche Fares, Leiva, Strakosha, Cataldi, Luiz Felipe e Patric, ieri tutti assenti.

Il Corriere dello Sport dà degli aggiornamenti sulla situazione in casa Lazio. Da Formello arrivano buone notizie. Oggi in campo, per l’allenamento, erano presenti Immobile, Fares, Leiva, Strakosha, Cataldi, Luiz Felipe e Patric, che ieri erano tutti assenti e a rischio per la partita contro il Torino. Non sono dunque loro i positivi che il club ha annunciato questa mattina.

Dalle 12 di questa mattina, nel centro sportivo biancoceleste, riferisce il quotidiano sportivo,

“sono presenti gli ispettori della Procura federale, si tratta di una nuova visita dopo quelle avvenute mercoledì scorso e nella settimana precedente. Poco dopo le 14 è arrivato anche il presidente Lotito, era atteso dagli 007 per essere ascoltato. Sono in corso dei colloqui, si valuteranno gli scenari”.