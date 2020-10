La Sueddeutsche: “Infantino che parla di etica è l’ultimo Carnevale rimasto”

Il giornale tedesco durissimo sul vertice FIFA organizzato con Loretta Lynch: “Quella che calò sul calcio come l’angelo dell’apocalisse oggi canta le lodi di Johnny”

Il vertice della FIFA sull’etica degli affari nel calcio di cui parlava una lunghissima e particolareggiata inchiesta della Sueddeutsche Zeitung di qualche settimana fa sul controverso potere di Gianni Infantino si è infine tenuto. E lo stesso quotidiano tedesco lo definisce “l’ultimo Carnevale che resiste alla pandemia”, spingendo sull’ironia: Infantino a congresso sulla trasparenza, invitando al suo fianco Loretta Lynch, sua ex accusatrice ora avvocato della Fifa stessa. Un papocchio etico, insomma.

La Sueddeutsche racconta dell’ultimo viaggio americano del capo della Fifa, alla corte di Trump. E lo definisce “una missione di salvataggio per proprio conto, perché Johnny, come viene chiamato irrispettosamente lì, ha incontrato il procuratore generale di Trump William Barr. Con il bizzarra appuntamento ha voluto influenzare i suoi procedimenti penali negli States: guarda qui, negli USA incontro anche il procuratore capo!”

Mentre l’operato della Fifa preoccupa la magistratura, scrive il quotidiano, Infantino “continua a spargere fiammeggianti autoelogi per il suo mandato, il cui picco satirico sta nel fatto che non sono affatto intesi come satira”.

Il vertice sulle buone pratiche e la conformità è culminato con l’apparizione di Loretta Lynch, che, in qualità di procuratore generale degli Stati Uniti, aveva avviato i processi del FifaGate nel 2015.

“Quella che calò sul calcio come l’angelo dell’apocalisse oggi canta le lodi di Johnny. Deve essere uno scherzo: Lynch è ora un partner dello studio legale statunitense che rappresenta la FIFA nel procedimento avviato da Lynch stessa“.