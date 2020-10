La Stampa: Mastrandrea non ha preso in considerazione pandemia, contagi e rischi di focolaio

Per il quotidiano torinese il giudice sportivo è stato troppo impegnato a puntualizzare la correttezza del protocollo

Non esiste alcuna causa di forza maggiore, per il giudice Mastrandrea, che avrebbe vietato al Napoli di recarsi a Torino per affrontare la Juve

Il club di Aurelio De Laurentiis ha scelto di non giocare prima dello stop della Asl.

Questa in definitiva la sua decisione finale che ha significato una sconfitta per 3-0 a tavolino per gli azzurri. È chiaro che questo è solo il primo atto di una lunga battaglia che segnerà in ogni caso un precedente in Serie A, un primo scontro che, scrive oggi la Stampa,

assegna un punto ingombrante alle disposizioni che regolano il pallone al tempo del Covid.

Protocollo Figc 1, Asl 0 dunque in questo momento dove la pandemia, i contagi e il rischio di focolaio, non sono stati assolutamente presi in considerazione dal giudice sportivo, troppo impegnato a puntualizzare la correttezza del protocollo

Il Napoli, per il giudice sportivo, poteva, anzi doveva partire per Torino dopo aver isolato i due positivi e dopo aver riscontrato la negatività del gruppo chiuso in “bolla”.