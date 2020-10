La Procura federale esce dal letargo, scopre che c’è un caso Juve e apre un’indagine

Arriva dopo la Procura di Torino che ha aperto un fascicolo sulla fuga dei sette juventini dalla bolla. La Procura Figc era troppo distratta dal Napoli

È finito il letargo alla Procura federale. Così lesti nell’aprire un’indagine sul Napoli che ha avuto la grave colpa di obbedire all’Asl e di fermare il contagio con l’isolamento dei calciatori nelle proprie case, invece la Procura della Federcalcio ha impiegato giorni per rendersi conto che a Torino – fronte Juventus – è avvenuto qualcosa di grave: sette calciatori della Juve se ne sono infischiati dell’isolamento domiciliare e hanno abbandonato la bolla al J Hotel per rispondere alle loro Nazionali. E hanno aperto un’indagine, come scrive la Gazzetta dello sport.

La Procura federale è arrivata dopo la Procura della Repubblica di Torino che ha aperto un fascicolo dopo la segnalazione dell’Asl di Torino.

La Procura federale si è svegliata. Benvenuta nel mondo.