La Figc “salva” la Nazionale dal contagio, ora le autorità sanitarie valgono?

La Figc ha diramato una nota ufficiale, pubblicata sul suo sito internet, in cui comunica che i due difensori della Juventus, Chiellini e Bonucci, potranno unirsi al resto della Nazionale di Mancini solo dopo aver ottenuto le autorizzazioni dalle autorità sanitarie. Dunque, dopo la mancata convocazione dei giocatori del Napoli da parte del ct Mancini, la Figc cerca di salvare la Nazionale dal contagio aspettando gli esiti degli esami sui due bianconeri. Dunque adesso le decisioni delle autorità sanitarie valgono? E come mai, invece, la partita di ieri sera, tra Juventus e Napoli, andava disputata?

“Primo allenamento nel pomeriggio a Coverciano per la Nazionale, che si è radunata ieri al Centro Tecnico Federale per preparare l’amichevole di mercoledì con la Moldova e i due match di Nations League con Polonia e Paesi Bassi. In ottemperanza alle disposizioni delle autorità sanitarie, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci raggiungeranno il ritiro al termine degli accertamenti preventivi e ottenute le relative autorizzazioni. Lo staff medico della Nazionale ha verificato l’indisponibilità del centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli, che ha lasciato ieri sera il Centro Tecnico Federale”.