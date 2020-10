Juve-Napoli, la “causa di forza maggiore” nell’articolo 55 può salvare il Napoli

Come riporta MediasetSport sarebbe questo questo il punto cardine della memoria difensiva presentata dal Napoli per scongiurare la sconfitta e ricalendarizzare della partita

È attesa per domani, salvo ulteriori rinvii, la decisione del giudice sportivo su Juve-Napoli. Il Napoli è accusato di non essersi presentato a Torino per la sfida contro i bianconeri e per questo rischia la sconfitta per 3-0 a tavolino, ma secondo quanto riporta MediasetSport sarebbero proprio nel norme organizzative interne alla Figc (Noif) a poter salvare il club di De Laurentiis.

Il riferimento è all’articolo 55 del Noif dove si parla di “causa di forza maggiore“, sarebbe questo il punto cardine della memoria difensiva presentata dal Napoli per scongiurare la sconfitta e ricalendarizzare della partita.

L’articolo in questione dice

“Le squadre che non si presentano in campo nel termine previsto sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste della sconfitta per 3-0 a tavolino, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore”.

In questo caso le cause di forza maggiore sarebbe il divieto, da parte della Asl, di partire alla volta di Torino dopo i casi di positività al coronavirus di Zielinski ed Elmas.