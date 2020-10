Indegni gli scontri di ieri. Non si permetta a pochi di sfruttare la disperazione di tanti 

Quanto accaduto stanotte a Napoli era organizzato e forse evitabile. Se l’unica salvezza è la chiusura, bene, ma ci si occupi con aiuti economici congrui di chi deve stare chiuso

Quanto è accaduto ieri sera in città è difficile da commentare senza essere fraintesi, però è sinonimo evidente del lungo inverno che aspetta Napoli e probabilmente il sud del Paese.

La disperazione di una grande fetta di città è evidente, i commercianti, i liberi professionisti e tutti coloro che vivono di “contatti” sono allo stremo, non si sono ripresi dal primo lockdown e vedono avvicinarsi sempre più il secondo senza avere possibilità di sopravvivenza. Non ho la bacchetta magica, non mi permetto di sindacare cosa sia meglio fare e sinceramente non mi vorrei nemmeno trovare nei panni di chi deve oggi prendere decisioni.

Quanto accaduto stanotte in città però fa comprendere che bisognerebbe agire con intelligenza, non permettere a pochi di marciare sulla disperazione di tanti. E già perché in questa città a molti piace “azzuppare il pane”, utilizzare il malcontento a utile suo e chi governa o è stato leggero nell’uso delle parole o l’ha fatto di proposito.

Ieri sera è andato in scena uno spettacolo indegno, organizzato, preparato lungo l’arco dei due giorni precedenti e forse evitabile. Non si può definire rivolta, l’azione di 2-300 malviventi infiltrati tra i disperati. Una volta si parlava di autunno caldo, oggi io parlerei di un lungo inverno freddo.

Se l’unica salvezza è la chiusura, bene la facciano, ma si occupino seriamente di chi deve stare chiuso. Seriamente vuol dire con aiuti economici congruenti alle perdite e soprattutto sufficienti a vivere o meglio a sopravvivere. Senza una seria programmazione economica, le proteste aumenteranno, scenderemo in piazza tutti anche i “miti” ed a quel punto avrebbero ragione da vendere. Mi auguro che chi decide abbia ben presente tutto questo altrimenti andremo incontro ad un lungo e freddo inverno.

Consigliere Municipalità 5 Vomero Arenella