Il Napoli ritarda la presentazione del ricorso contro la sentenza Giudice Sportivo

Come riporta il Corriere dello Sport, il pool di avvocati azzurri ha preferito rivedere ancora una volta gli atti prima di presentarli per essere sicuri che sia tutto perfetto

Sembrava che gli avvocati del Napoli potessero depositare già oggi il ricorso alla sentenza del giudice sportivo in relazione a Juve-Napoli mai giocata, mentre invece alla fine hanno preferito attendere ancora, “giusto il tempo di controllare ed eventualmente arricchire di altri elementi utili la versione definitiva”, scrive il Corriere dello Sport.

Il Napoli tace, ma ovviamente non ci sta e farà di tutto per dimostrare di avere esclusivamente rispettato i dettami delle Asl trasmessi via Pec.

La difesa del club azzurro, affidata all’avvocato Grassani, sosterrà la ferma volontà del Napoli di andare a giocare a Torino, provando a chiedere l’autorizzazione all’Asl fino alla domenica mattina e per dimostrarlo saranno presentate prove come i tamponi già prenotati per la mattina in uno studio torinese, il pullman già prenotato e i bagagli già caricati sul charter al momento dello stop dell’autorità sanitaria.