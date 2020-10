Il Giornale: “due positivi nel Potenza, la Asl ha vietato alla squadra di volare a Palermo per giocare”

Il Giornale giustamente ricorda che ieri c’è stato un altro caso di partita rinviata per Covid. Palermo-Potenza. Le ragioni sono le stesse.

Proprio come accaduto sempre ieri in serie C, in Basilicata: due tesserati del Potenza, in procinto di volare verso

Palermo, sono risultati positivi e allora la Asl ha vietato a tutta la squadra di viaggiare costringendo il presidente della Lega di serie C Ghirelli a prenderne atto e a rinviare la gara.