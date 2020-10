Il film su Totti è da record: già 600 mila euro di incassi

“Mi chiamo Francesco Totti” è stato visto da 55 mila persone ed è stato prolungato il periodo di proiezione nelle sale. Presto sarà su Sky e Amazon

Portare 55 mila persone al cinema, in tempo di coronavirus, è un’impresa degna del campione che è stato Francesco Totti. Il film sulla sua vita, dal titolo “Mi chiamo Francesco Totti” (regia di Alex Infascelli), è stato proiettato nelle sale dal 19 al 21 ottobre.

Non sarebbe dovuto rimanere oltre a disposizione degli esercenti, ma visto il grande successo ottenuto, sarà ancora possibile vederlo in sala per altri tre giorni. L’incasso totale al momento sfiora i 600 mila euro e presto sarà possibile vederlo su Sky e Amazon Prime Video.