Assist del governo, Gravina insacca a porta vuota: “Hanno capito che il calcio fa bene al Paese”

A parte gli amatori del calcetto costretti a leggersi la Gazzetta Ufficiale per annullare il campo del lunedì sera, ha vinto il calcio. Il tanto temuto nuovo Dpcm che avrebbe dovuto tagliare il superfluo dalle vite degli italiani ha lasciato in piedi tutte le velleità del pallone, dando lo spunto per riaccendere la retorica dell’industria che “fa bene al Paese”: non chiude niente, tanto meno gli stadi che mantengono i 1.000 spettatori – derogabili – ammessi sugli spalti.

E infatti a poche ore dalla firma del decreto arriva puntuale la dichiarazione gongolante del presidente della Figc Gabriele Gravina:

“Le disposizioni contenute nel nuovo Dpcm rappresentano un grande messaggio di fiducia per il mondo del calcio”, dice.