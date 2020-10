Il Covid allarma il calcio italiano: Ibrahimovic è ancora positivo dal 24 settembre

Libero riporta le parole di Ricciardi (consulente del ministro Speranza) che ha elogiato le Asl di Napoli. Il Genoa non sa quando potrà allenarsi

Libero dedica un ampio articolo alle preoccupazioni del calcio italiano per il Covid-19. Riporta le parole di ieri a Radio Punto Nuovo di Walter Ricciardi – consulente del ministro della Salute Speranza – sia sul caso Napoli («hanno fatto bene le Asl») sia sul Protocollo («è superato dagli eventi»).

Libero ricorda che Ibrahimovic non è ancora negativo dal 24 settembre.

Poi, il caso Genoa, sono ancora tutti positivi.

I giocatori faranno un nuovo tampone il 13, per quelli che risulterà negativo ce ne vorrà un secondo consecutivamente negativo, poi dovranno sottoporsi alla visita di idoneità. Quando sarà effettuato il tampone dopo il 13 ottobre? Dovrà stabilirlo la Asl locale (ci risiamo) e, considerando che lunedì 19 i rossoblù sono attesi a Verona, il tempo stringe e quello per i guariti per tornare ad allenarsi sarà davvero poco.