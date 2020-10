Il Centro: la Regione Abruzzo si compatta solo sui 6 milioni da pagare al Napoli per Castel Di Sangro

Nonostante lo scontro politico, approvat la variazione di bilancio per stanziare 1.2 milioni all’anno fino al 2025. D’accordo anche la Lega

C’è tensione politica alla Regione Abruzzo. Ma non sui soldi da stanziare per il ritiro del Napoli a Castel di Sangro. È il (giustamente) polemico titolo che il quotidiano abruzzese Il Centro riserva alla vicenda, anche con un richiamo in prima pagina.

Il Napoli Calcio mette tutti d’accordo. Nonostante i nervi tesi in maggioranza, tutti hanno detto sì alla variazione di bilancio per la convenzione tra il Napoli e la Regione Abruzzo che stanzia un altro milione e 220mila euro all’anno per i ritiri dei partenopei a Castel di Sangro fino al 2025.

All’interno, il quotidiano spiega meglio la vicenda. I leghisti hanno chiesto la testa – politicamente s’intende – dell’assessore alle Attività produttive Febbo. Ma sul Napoli nessuna ostilità. Il Centro ricorda che era improvvisamente saltata la commissione Bilancio. Il che lasciava immaginare una spaccatura. Ma la spaccatura non c’è stata. La discussione della convenzione tra Regione Abruzzo e Napoli è stata affrontata direttamente in giunta.

Nel pomeriggio tutti si sono trovati d’accordo con la proposta dell’assessore Febbo. La giunta infatti, ha approvato la ratifica della variazione di bilancio per il 2020 inerente alla convenzione tra l’ente e la società calcistica stanziando 1 milione e 220 mila euro per ciascuna annualità dal 2021-2025. Tutti gli assessori, leghisti compresi, hanno dato l’ok a Febbo che ora dovrà presentare il punto al consiglio regionale.