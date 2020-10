Gazzetta: urge bagno di umiltà per il Napoli. Non deve credere di essere diventato il più bello del reame 

Squadra lenta e prevedibile, che disegna solo trame orizzontali. Possesso palla mostruoso ma sterile nei fatti. L’Az non ruba nulla, il Napoli deve imparare a guardarsi criticamente allo specchio

La Gazzetta dello Sport commenta la sconfitta del Napoli contro l’Az, ieri al San Paolo. Una débacle che fa partire in salita la squadra di Gattuso in Europa League.

I partenopei sono

L’attacco è rimasto a secco, non ha neanche impensierito il portiere avversario.

“Urge riflessione e bagno d’umiltà e conoscendo Gattuso non concederà alibi ai suoi, pur imprecando per una sconfitta arrivata con l’unico tiro pericoloso in porta degli avversari”.