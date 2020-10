Gazzetta: Napoli-Atalanta, Bakayoko titolare con Fabian

Il centrocampista non gioca una partita vera da marzo, ma il suo entusiasmo ha convinto Gattuso ad andare oltre l’aspetto fisico

Secondo la Gazzetta dello Sport, Bakayoko domani avrà una chance da titolare, nel Napoli, contro l’Atalanta.

“Domani, infatti, Bakayoko dovrebbe giocare titolare, contro l’Atalanta, in quel centrocampo a due che potrebbe avere in lui e Fabian Ruiz i mediani. Insomma, pare che l’allenatore si sia deciso a impiegarlo dal primo minuto, nonostante non giochi una partita vera dallo scorso mese di marzo. Ma, l’entusiasmo dimostrato dal giocatore potrebbe andare oltre l’aspetto fisico”.

Per il resto, la rosea indica due ballottaggi in corso per la formazione azzurra. C’è innanzitutto il duello tra Ospina e Meret, con il colombiano al 60% presente in campo. L’altro riguarda Hysaj e Mario Rui: in questo caso è l’albanese in vantaggio con il 60% delle possibilità di giocare. Sulla linea difensiva ci saranno invece certamente Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly. A centrocampo, accanto a Bakayoko, ci sarà Fabian Ruiz. In attacco Politano, Mertens e Lozano alle spalle di Osimhen.