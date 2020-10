Gazzetta: “La battuta squallida di Balotelli, ha distrutto la sua carriera da solo”

Fa parlare di sé pure da svincolato. Un caso in tv per aver detto alla sua ex al Grande Fratello: «Mi vorrebbe lì? Poi dice basta che fa male».

Balotelli fa parlare di sé anche quando è svincolato. Oggi la Gazzetta gli dedica un’apertura per l’ultimo caso da lui provocato.

Al Grande Fratello partecipano suo fratello Enock e la sua ex fidanzata Dayane Mello. E lui ha detto: «Mi vorrebbe lì dentro? Poi dice basta che fa male».

Al di là della delicatezza mancata, non richiesta e non prevista peraltro in certi copioni, Balotelli continua ad essere quello che è: un grande talento troppo spesso intrappolato in regole dello show business più vecchie di lui. Ha fatto una battuta squallida, ma è sempre come se parlasse con gli amici al bar, ha commentato uno del programma.