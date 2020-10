Gazzetta: esiste ancora la quarantena soft?

Il protocollo prevede che in caso di un positivo, i calciatori negativi possano uscire solo per allenarsi e giocare le partite, ma le Asl possono liberarli

La Gazzetta dello Sport si interroga oggi sul protocollo della Serie A, quello tanto decantato dal presidente Gravina che, per il caso Genoa, ha ribadito che è stato pienamente applicato.

I 15 positivi del Genoa hanno costretto il calcio a porsi qualche domanda, soprattutto sui limiti che questo protocollo potrebbe avere. Ad esempio, si chiede la Gazzetta, esiste ancora la cosiddetta quarantena soft che, in caso di positività di un calciatore in una squadra, i negativi possono uscire dalla quarantena solo per giocare le partite e allenarsi.

Ma viene ancora applicata?

In realtà e società di calcio si affidano alle Asl che hanno l’autonomia per liberare dall’isolamento tutti i calciatori negativi con un doppio tampone negativo.