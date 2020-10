Gattuso su Lozano: “Se me lo lasciate, lo rimetto a posto e lo faccio giocare titolare”

Questo il retroscena riportato da Tuttosport sulla rinascita dell’attaccante messicano che il Napoli aveva pensato di cedere in questa sessione di mercato

È indubbio che Lozano abbia finalmente trovato spazio e nuova vita nel Napoli in avvio di stagione. Tuttosport riporta oggi alcuni retroscena su questa rinascita del calciatore messicano. Per l’attaccante era stata considerata anche la cessione in questa sessione di mercato

Cessione sì, ma senza perdere nemmeno un centesimo dei 42 milioni (diventarono 50 per il pagamento delle commissioni all’agente Raiola) per l’acquisto dal Psv. Nessuna richiesta è arrivata a De Laurentiis nel corso della sessione di mercato da poco conclusa, solo un paio di società interessate ad averlo per un anno, il Psg e lo Sheffield United che aveva offerto ben 10 milioni di euro per il prestito secco. «A queste condizioni ce lo teniamo», commentava De Laurentiis nei suoi breefing quotidiani con la squadra-mercato del Napoli.

Ma poi è arrivato Gattuso

“Se me lo lasciate, lo rimetto a posto e lo faccio giocare titolare”.

Il tecnico si è accorto che Lozano, allenato il giusto e messo in campo nel ruolo che meglio lo caratterizzava, poteva diventare il vero acquisto in più del Napoli.