Gattuso in conferenza: «Non meritavamo di perdere, abbiamo preso una bella mazzata»

Il tecnico del Napoli Rino Gattuso in conferenza stampa al termine della gara di Europa League contro l’AZ

Rifarebbe le stesse scelte?

Questo ko complica il cammino in Europa? Ora c’è la Real Sociedad.

Più arrabbiato o deluso?

«Tutte e due, perché non meritavamo assolutamente la sconfitta. La rabbia c’è per come abbiamo lavorato, è mancata quella cattiveria negli ultimi 10 metri, ma non posso rimproverare niente ai ragazzi».