Gasperini: “Il ko col Napoli? Non siamo riusciti a preparare bene la partita, io per primo”

A Sky Sport: “Qualche giocatore era in difficoltà e il Napoli è stato molto bravo. Tutte situazioni che hanno determinato il risultato. Certo, abbiamo preso qualche gol di troppo, qualcuno anche brutto dalla distanza”.

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Midtjylland.

“Incontriamo una squadra che ha grande entusiasmo, che fa la Champions per la prima volta. Noi siamo alla seconda apparizione e dobbiamo avere lo stesso entusiasmo di sempre. Queste sono già partite che contano”.

Gasperini ha commentato anche la sonora sconfitta 4-1 contro il Napoli.

“Il ko col Napoli? Non siamo riusciti a preparare bene la partita, io per primo. Qualche giocatore era in difficoltà e il Napoli è stato molto bravo. Tutte situazioni che hanno determinato il risultato. Certo, abbiamo preso qualche gol di troppo, qualcuno anche brutto dalla distanza”.