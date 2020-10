Galli: «Occorre coinvolgere i giovani nella lotta al virus, renderli protagonisti e consapevoli»

Al CorSera: «Non deve essere in alcun modo favorito un atteggiamento trasgressivo. Scuole? Contagi limitati, ma si riscontrano focolai nelle scuole superiori, riferibili alle attività dei ragazzi in orari extra-scolastici»

Il Corriere della Sera intervista Massimo Galli, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano e professore all’Università Statale. Rassicura sulla situazione degli ospedali, in relazione all’aumento dei contagi in Italia.

«Le richieste di ricovero stanno leggermente aumentando, rispetto a dieci giorni fa, come numero e come gravità della malattia. Ma non siamo alla pressione del marzo scorso. L’estate è stata troppo vivace in tutta Europa e il contagio si è rianimato: i giovani contagiati hanno trasmesso il virus ai meno giovani».