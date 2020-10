Franco Baresi è diventato vicepresidente onorario del Milan

Il Milan ha comunicato con una nota ufficiale la nomina di Franco Baresi a vicepresidente onorario del club. “Franco continuerà a mettere a disposizione del Milan la sua immensa esperienza calcistica, la sua passione e la sua visione del futuro, contribuendo a diffondere i valori distintivi del club, rafforzandone la reputazione e mantenendo il legame emotivo con i tifosi rossoneri e gli appassionati di calcio di tutto il mondo” si legge nel documento.

Queste le dichiarazioni del presidente del Milan, Paolo Scaroni.

Sono felice di riconoscere al nostro Franco Baresi un nuovo importante ruolo all’interno del club. Sono lieto di annunciarlo proprio in questa data, il 28 ottobre, che coincide con l’anniversario della sua ultima apparizione in maglia rossonera, nel 1997: questa è la dimostrazione del legame del Milan con la sua storia e le sue radici ma è anche il segnale di una società che intende costruire i presupposti per un grande futuro, valorizzando la sua leggendaria tradizione che Franco ben rappresenta .

Di seguito, invece, le parole di Franco Baresi.

Ringrazio la Società, il Presidente Scaroni e l’Amministratore Delegato Gazidis per questo nuovo incarico. Diventare il vicepresidente onorario del club con cui ho trascorso tutta la mia carriera da calciatore e con cui ho anche intrapreso un percorso manageriale è un grande onore, che mi riempie di orgoglio. Sono felice di questo riconoscimento e, soprattutto, che la società abbia pensato proprio a me per aggiungere un altro pezzo di futuro ad un glorioso blasone, per continuare a rimanere sempre il grande Milan.