Dybala litiga con Paratici dopo Crotone-Juve, si lamenta di Pirlo che non lo fa giocare

Lo riporta Tuttosport: su Twitter l’argentino ha messo un like alla giornalista della Gazzetta che scrive: che senso ha portarlo a Crotone per tenerlo in panchina?

Il pareggio col Crotone non ha soddisfatto l’ambiente Juventus, che ha perso ulteriore terreno nei confronti della vetta della classifica. Lo conferma l’episodio riportato da Tuttosport, secondo cui al termine della partita ci sarebbe stato uno scontro verbale tra Fabio Paratici e Paulo Dybala.

Alla base della discussione c’è il malcontento dell’argentino per la gestione di Andrea Pirlo del suo minutaggio. Il giocatore ha anche messo un like ad un tweet critico proprio a questo proposito di Fabiana Della Valle, giornalista de La Gazzetta dello Sport.

Mi chiedo che senso abbia aver portato Dybala a Crotone, se non per fargli mettere minuti nelle gambe. Se non era in condizioni di giocare, non era più logico lasciarlo a Torino ad allenarsi? #CrotoneJuve

