Due nazionali Under 21 positivi: sospesi gli allenamenti

I due sarebbero asintomatici e negativi al primo tampone effettuato domenica: come da protocollo erano stati ammessi al gruppo squadra

Ci sono due giocatori della Nazionale Under 21 positivi al Coronavirus.

Il gruppo azzurro allenato da Paolo Nicolato, in ritiro a Tirrenia in vista del match di qualificazione agli Europei di categoria venerdì con l’Islanda, sono risultati positivi dopo il secondo tampone. I due sarebbero totalmente asintomatici ed erano risultati negativi al primo tampone effettuato domenica, e come da protocollo erano stati ammessi al gruppo squadra.

La seduta di allenamento in programma nella giornata di oggi è stata annullata e la squadra è già da ieri sera in isolamento fiduciario in attesa delle indicazioni dell’Asl competente, già allertata.

Il resto della delegazione formata da calciatori e staff, comunque negativa al secondo tampone, ripeterà gli esami molecolari nella mattinata di mercoledì.