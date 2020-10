Dieci positivi nel Palermo, l’Asl blocca il match con la Turris: «Cluster di infetti»

Sul CorSport. La partita del Barbera prima è stata rinviata di 3 ore e mezzo, poi, all’aumento dei contagi emersi dai nuovi test, l’intervento dell’autorità sanitaria a 10 minuti dal fischio di inizio

Sul Corriere dello Sport il caso della partita tra il Palermo e la Turris, rinviata all’ultimo momento per i troppi contagi nella squadra rosanera.

In mattinata il Palermo ha reso noto che, dai tamponi effettuati alla vigilia della gara, erano emersi 4 giocatori positivi, due dei quali asintomatici. La partita dunque è stata rinviata di 3 ore e mezzo, come prevede il protocollo, dalle 15 alle 18,30, per dare modo di effettuare nuovi test. I tamponi effettuati il pomeriggio hanno portato il totale a 10, compreso l’allenatore Boscaglia. Poiché per il protocollo si può giocare se ci sono almeno 13 giocatori disponibili, la partita è stata confermata. Ma mentre le squadre erano già in campo al Barbera per il riscaldamento, è arrivata la decisione dell’Asp: partita rinviata, perché «si è in presenza di un cluster di infetti con una precisa connotazione spazio-temporale».

L’autorità sanitaria ha stabilito che anche i giocatori negativi dovessero andare in “isolamento fiduciario”. Impossibile giocare.

La decisione, però, è arrivata solo 10′ prima del fischio di inizio.

“Decisione imposta dall’Asp che ha contattato la Lega, la quale a sua volta non ha potuto che recepire l’ordinanza («pervenuta alle ore 18» è chiarito nel comunicato)”.

Il caso del Palermo è complesso. La squadra aveva già due gare da recuperare e ne aveva altre due in otto giorni, una a Catanzaro, domenica e l’altra giovedì con il Potenza. Probabilmente saranno rimandate anche quelle visto che la squadra ha l’obbligo di isolamento e dunque è anche impossibilitata ad allenarsi e viaggiare e il calendario è già fittissimo.