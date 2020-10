De Luca riapre le elementari, da lunedì si torna in classe

Il Governatore: “Autorizziamo da subito progetti speciali per bambini disabili e autistici e da lunedì anche le attività delle elementari”

“Autorizziamo da subito progetti speciali per bambini disabili e autistici e da lunedì anche le attività delle elementari”. Da lunedì i bambini delle elementari torneranno dunque in classe. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in attesa dell’ordinanza che ufficializzi questo parziale dietrofront e il coprifuoco dalle 23 che invece andrà invece in vigore venerdì.

La decisione – scrive Repubblica – è stata assunta a seguito di una riunione tra l’assessora all’Istruzione Lucia Fortini e le organizzazioni sindacali del comparto scuola “che hanno concordato sulle misure relative alla scuola e su cui il Tar ci ha dato ragione”.

“I dirigenti scolastici – ha spiegato il governatore – devono rivolgersi alle Asl per garantire che ci siano condizioni di sicurezza. Nella riunione si e’ deciso che il presupposto per riaprire deve essere la garanzia delle condizioni sanitarie. Questa e’ la garanzia che non puo’ essere scaricata sui presidi, ma sulle Asl”.

De Luca aveva già riaperto gli asili, dopo aver chiuso tutto qualche giorno prima.