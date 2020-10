De Luca firma la nuova ordinanza e annuncia per domani nuove misure sulla scuola

Confermando le misure già in atto, si vieta la vendita con asporto agli esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie, ecc) dopo le 21, mentre si consente la consegna a domicilio senza limiti di orario.

Dalla domenica al giovedì bar, pasticcerie, gelaterie e simili chiuderanno dalle 23 alle 5 del giorno successivo, tranne le stazioni di servizio e i bar che si trovano all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio.

Vietate feste e ricevimenti

“anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose (matrimoni, battesimi), in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto con la partecipazione di invitati che siano estranei al nucleo familiare convivente, anche se in numero inferiore a 30”.

Sono anche vietate

Lo jogging può essere svolto solo tra le 6,00 e le 8,30. Confermato divieto di sagre e fiere e le misure per sale gioco e scommesse.

Per quanto riguarda la scuola, De Luca conferma la chiusura degli istituti, ma aggiunge che domani l’Unità di Crisi si riunirà per adottare nuove misure riguardanti il mondo della scuola.

“Per quanto riguarda la scuola, l’ultimo Dpcm fa scattare nuove disposizioni a partire dal 21 ottobre. Quindi in Campania resta in vigore l’attuale ordinanza anche per la giornata di domani, come per oggi. L’Unità di Crisi si riunirà domani per adottare misure che riguardano il mondo della scuola”.