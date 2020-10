De Luca anticipa i dati: «Oltre 700 positivi anche oggi, in Campania situazione sotto controllo»

Il presidente della Regione: «Il 90-95% sono asintomatici. Due novità rispetto a sei mesi fa: le scuole aperte e l’epidemia influenzale»

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha anticipato all’Ansa i dati del coronavirus di oggi.

«Abbiamo molti asintomatici, tra gli oltre 700 positivi che avremo anche oggi, il 90-95% è asintomatico. Queste persone vanno collocate in isolamento domiciliare e non in ospedale. Però se si alza l’età media dei contagi, dobbiamo aspettarci anche ricoveri ulteriori, con due novità che non avevamo sei mesi fa: l’apertura delle scuole e la stagione dell’epidemia influenzale».

«Si prenderanno tutte le decisioni necessarie, non le decisioni più comode. Quelle più necessarie per tutelare la sicurezza delle nostre famiglie», a proposito della chiusura dei confini regionali. «Dipende dal contagio e dall’evoluzione del contagio, per adesso abbiamo una situazione che mi pare sotto controllo».