Damascelli: De Luca fa il ventriloquo di De Laurentiis

Sul Giornale. “Rileggendo le parole del governatore molti hanno sentito in lontananza il ghigno di De Laurentiis Aurelio”

“Il coronavirus non risparmia la Campania. Cresce il numero dei contagi, si accentua la preoccupazione dei cittadini, si teme una nuova chiusura ma c’è un uomo che trova il tempo per dedicarsi ad altro e questo altro è il pallone e si sa, noi italiani, abbiamo un debole per l’attrezzo, accontenta il popolo, lo illude, lo fa godere, lo tiene lontano da altri guai e così la nottata passa”.