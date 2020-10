Dal Portogallo: Cristiano Ronaldo ancora positivo al coronavirus

La notizia è riportata dal Correio da Manha, poi confermata da Sky Sport. L’obiettivo della Juventus è sempre recuperarlo per la partita col Barcellona

Cristiano Ronaldo è risultato ancora positivo al coronavirus dopo il tampone a cui si è sottoposto ieri. A riportare la notizia è la testata portoghese Correio da Manha.

L’indiscrezione è stata confermata anche da Sky Sport, che ha spiegato che comunque la positività attuale non cambia nulla: l’importante, in casa Juve, è che sia negativo a 24 ore dalla partita con il Barcellona. Nei prossimi giorni farà il tampone di fine isolamento prima della sfida col Verona: se fosse negativo, potrebbe già rientrare in squadra.