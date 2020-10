Da Giletti c’è il viceministro Sileri: «È la Asl che decide, va rivisto il protocollo»

Per avere informazione bisogna rivolgersi a “Non è l’arena”. Il medico Cartabellotta: «In alcun modo il protocollo può essere gerarchico rispetto alle Asl»

Il viceministro Sileri: «È la Asl che decide va rivisto il protocollo».

Per ascoltare un po’ di giornalismo, bisogna rifugiarsi da Giletti a La7, alla trasmissione “non è l’arena”. A La7 non ci sono interviste scomode ad Andrea Agnelli presidente della Juventus che dà lezioni di politica sanitaria. Massimo Giletti dà lezione di giornalismo e ospita il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri che dice:

“È la Asl che decide, che individua il rischio ponderato dei contatti stretti e decide se devono stare in quarantena o no. Come andrà a finire questa situazione? Finirà che andrà rivisto il protocollo e dovremo lavorare sulle quarantene: ridurlo con un tampone alla fine della quarantena a sette giorni” ha aggiunto Sileri.