Crosetti: che linea di credito avrà Pirlo, se lo scudetto non ha salvato Allegri e Sarri?

Su Repubblica. Pirlo “sarà pure un predestinato ma per adesso sembra di più un dilettante”. Gli avranno detto che qui il tempo non c’è, “qui esiste solo il tempo di vincere, e chi perde non è da Juve”

“Passano i giorni, le settimane e gli avversari, siano il Crotone o il Barcellona, e ancora non si capisce cosa possa diventare la Juventus, e soprattutto quando. Se non è bastato lo scudetto a salvare Allegri e Sarri, che linea di credito avrà Pirlo? “.

Lo scrive Maurizio Crosetti su Repubblica, commentando la sconfitta dei bianconeri contro il Barcellona. La serata avrebbe potuto essere “una mattanza”.

Di Pirlo scrive:

“sarà pure un predestinato ma per adesso sembra di più un dilettante, ha di sicuro in mente una visione ampia, ha coraggio, cerca i giovani ma gli avranno detto che qui il tempo non c’è, non è mai esistito, da Einstein a Boniperti è sempre stato un concetto relativo: qui esiste solo il tempo di vincere, e chi perde non è da Juve. Qualche volta, hanno deciso che neppure chi vince lo è”.