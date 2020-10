Corsport: Mancini ha chiamato Insigne subito dopo Real Sociedad-Napoli per sapere come stava

Il tecnico della Nazionale era preoccupato delle condizioni dell’attaccante in vista dei prossimi impegni contro Polonia e Bosnia

Gli esami hanno rassicurato in casa Napoli sulle condizioni fisiche di Lorenzo Insigne, ma adesso il capitano ha fretta di tornare in campo. Non vuole restare ancora fermo e freme per poter essere convocato contro il Sassuolo. Ma il club non ha intenzione di forzare la mano e rischiare dal momento che il calendario delle partite è fitto e Gattuso avrà bisogno di tutti i suoi calciatori. Nessuna imprudenza dunque per Insigne, anche perché a breve ci sarà una nuova nuova sosta per la Nazionale e, come riporta oggi il Corriere dello Sport, Lorenzo non vuole rinunciarci di nuovo.

Insigne i ha rinunciato, esattamente un mese fa, e stavolta non vorrebbe farne a meno, anche perché la prima telefonata, quando Real Sociedad-Napoli era appena finita, è arrivata da Roberto Mancini, che di privarsi della fantasia di quel “monello” non ha alcuna intenzione. «Ma come stai?»