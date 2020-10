CorSport: il Napoli esclude Milik da tutte le liste. Per Malcuit e Llorente solo, forse, Coppa Italia

Ieri i club di Serie A hanno depositato la lista definitiva dei giocatori utilizzabili in campionato e quelle per le coppe europee.

Il Napoli ha escluso Milik da entrambe. Il polacco non è nemmeno in ritiro con la squadra a Castel Volturno. Adesso è con la nazionale polacca, poi, al ritorno, continuerà ad allenarsi da solo, escluso dal gruppo. Nella lista Champions non figurano nemmeno Llorente e Malcuit.

Il Corriere dello Sport scrive:

“il Napoli e Milik non hanno nulla più da dirsi e che però, a questo punto, solo a gennaio (ci vorranno tre mesi, dunque), il polacco potrà dare un senso alla sua stagione, se non vorrà attraversarla per intero in tribuna o nel divano di casa, mettendo a rischio la sua convocazione all’Europeo con la Nazionale polacca. Milik non è nell’elenco dei venticinque calciatori consegnati alla Lega di serie A per il campionato, né in quella Uefa, per partecipare eventualmente alle gare internazionali, che saranno «vietate» anche a Llorente e Malcuit, loro almeno considerati per un eventuale turn-over in Coppa Italia“.