Corsera: la sentenza su Juve-Napoli non ha lasciato indifferente Gattuso

Da uomo di campo, il tecnico del Napoli, mai avrebbe voluto saltare la sfida con la Juventus. Adesso massima attenzione per la sfida contro l’Atalanta

Non ha battuto ciglio il Napoli dopo la sentenza del giudice sportivo che assegna alla Juve la vittoria a tavolino per 3-0. Il club di De Laurentiis infatti aveva messo in conto di poter perdere il primo round di questa battaglia, chi però, non ha accolto bene la notizia è stato il tecnico Rino Gattuso, come riporta oggi il Corriere della Sera

La sconfitta a tavolino non ha certo lasciato indifferente Rino Gattuso, che da uomo di campo, mai avrebbe voluto saltare la sfida con la Juventus. Dopo il verdetto ha raccomandato alla squadra di restare concentrata per la gara di sabato contro l’Atalanta

In attesa del ricorso che verrà presentato nei prossimi giorni, la squadra deve concentrarsi solo sulle gare che l’attendono