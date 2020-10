Corriere: dubbi sulla conclusione del campionato, Serie A e Figc pensano ai playoff

Dopo i contagi di ieri tra i calciatori di Inter e Milan e i sempre più frequenti casi di contagio nei club di Serie A, il calcio inizia a farsi delle domande. A chiedersi se il campionato, in una situazione del genere, potrà concludersi. L’unica possibilità per portarlo a termine sono i playoff. Il Corriere della Sera scrive:

“In questo clima di massima allerta, ci si chiede se il campionato, così come è strutturato, arriverà a conclusione. L’idea playoff è sullo sfondo e il presidente Gravina intende affrontare l’argomento al più presto con Dal Pino. Tema rinviato a quando si sarà esaurito il dibattito sui fondi: l’assemblea si terrà martedì all’hotel Palace, e non più in video-conferenza, su pressione di alcuni presidenti”.