Corriere: 5 positivi nel Parma. Dopo un colloquio con la Lega Serie A, l’Asl dà l’ok alla partenza per Udine

“E proprio per evitare un altro caso Juve-Napoli, in mattinata ci sono state quattro ore di colloqui fra la Lega di serie A e la Asl di Parma, inizialmente propensa a vietare la trasferta. Da via Rosellini spingevano per il regolare svolgimento della gara ispirandosi al protocollo Uefa: con 13 giocatori a disposizione di cui un portiere, la partita non è a rischio”.