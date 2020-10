Cormezz: De Laurentiis disposto a trattare pur di non liberare Milik a parametro zero

Il presidente ieri ha incontrato l’attaccante polacco, che non è contento della situazione, per cercare una soluzione che accontenti tutti

Ieri pomeriggio il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è tornato a fare visita alla squadra a Castel Volturno, è la seconda visita i una settimana che testimonia ovviamente il momento delicato e importante. Tra i motivi della visita anche il rinnovo di Gattuso per cui ancora non si è riusciti a trovare un’intesa, ma, come scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno, il motivo principale che ha spinto De Laurentiis a tornare a Castel Volturno è stato un incontro con Milik e il suo entourage.

Il centravanti polacco sta soffrendo l’esclusione da tutti gli impegni stagionali e spinge per trovare una soluzione in vista del mercato di gennaio. Il Napoli non vuole perdere un suo patrimonio a parametro zero ed è disponibile ad ascoltare proposte che consentano al club di «liberarsi» di un giocatore fuori dal progetto e in scadenza