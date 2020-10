Campania, 1127 positivi (13.700 tamponi). Superato il delta, siamo a 810 (dato da lockdown)

Record di positivi e anche di tamponi. Sforata quota 800 (sia pure solo di dieci) nel rapporto tra positivi e guariti. 66 in terapia intensiva

Ecco i numeri campani. Sforato il tetto di mille. Il rapporto positivi guariti è di 810, appena sopra gli 800 fissati da De Luca come limite oltre il quale ci sarebbe stato il lockdown.

Il rapporto positivi tamponi è dell’8,17%: 1-127 positivi con 13.780 tamponi.

In Lombardia è del 6,44% (circa duemila positivi su 32mila tamponi).

In Piemonte è di 7,3% (circa mille positivi su 14mila tamponi)

In Lazio è del 3.7% (594 positivi su 15.930 tamponi)

Positivi del giorno: 1.127

di cui:

– Sintomatici: 72

– Asintomatici: 1.055

Tamponi del giorno: 13.780

Totale positivi: 21.772

Totale tamponi: 723.005

​Deceduti del giorno: 9 (*)

Totale deceduti: 496

Guariti del giorno: 317

Totale guariti: 8.032

​Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva complessivi: 110 Posti letto di terapia intensiva occupati: 66 Posti letto di degenza complessivi: 820 Posti letto di degenza occupati: 762 ​​