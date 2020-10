Altro che 3-0 a tavolino, il giudice sportivo rinvia la decisione su Juve-Napoli

Su Repubblica. Il verdetto potrebbe slittare almeno a mercoledì. Prende corpo l’ipotesi che il Giudice possa chiedere un supplemento di indagine, mandando gli atti alla Procura Federale Figc

Secondo quanto scrive Repubblica, la decisione del giudice sportivo su Juventus-Napoli non arriverà domani. Come peraltro anticipato ieri sera alla Domenica sportiva dal giornalista Alberto Rimedio incredibilmente ignorato in studio da Jacopo Volpi (non parliamo di Tardelli).

“Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandera prenderà tempo per analizzare con calma la situazione: il verdetto può slittare almeno a mercoledì, ma sta prendendo corpo l’ipotesi che il Giudice possa chiedere un supplemento di indagine, mandando gli atti alla Procura federale della Figc guidata da Giuseppe Chinè”.

Mastrandrea, continua il quotidiano, aveva già ricevuto sabato la lettera dell’Asl al Napoli, che secondo il club gli impediva di partire per Torino. Ora la Procura acquisirà anche quella prodotta ieri che “apparentemente potrebbe mettere in discussione la competenza della prima Asl che si era pronunciata sul tema”.