Mattino: vicinissimo lo scambio Milik-Under, arriverà dopo la fine degli impegni delle Nazionali

“L’appuntamento è per inizio prossima settimana. Napoli e Roma devono solo trovare una intesa per il conguaglio ma lo scambio tra Milik e Under è vicinissimo: De Laurentiis vorrebbe circa 20 milioni di euro, i giallorossi ne offrono la metà. Il sì dei due calciatori è già nelle rispettive casseforti ma difficilmente l’accordo arriverà prima della fine della finestra dedicata alle nazionali. Tradotto, probabile che Milik debba fare rientro a Castel Volturno. In realtà, il ds Giuntoli vorrebbe evitare questo, anche perché come per Allan è evidente che il polacco è chiaramente al capolinea della sua avventura. Va trovata una soluzione: ma è la Roma che frena in attesa di trovare una squadra per Dzeko. Under, comunque, sarà presto alla corte di Gattuso”.